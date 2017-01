Plus d'infos sur le spectacle Les Fourberies De Moliere à Paris

Quand les personnages de Molière viennent « faire une scène » à leur auteur. Bref, Oronte, Bélise, Alceste et les autres ne sont pas contents du tout, du tout, du tout... 1673, Molière écrit sa dernière pièce le « malade imaginaire » c'est le moment fort mal choisi que ses personnages ont trouvé pour venir se plaindre à leur auteur du sort qu'il leur a réservé dans ses comédies. Du Misanthrope aux Précieuses ridicules, des Femmes savantes à Psyché, ils vont venir tour à tour lui rejouer ses plus grandes scènes et troubler sa tranquillité. Mais après tout, sont-ce bien ces personnages ou les êtres réels qui lui ont inspiré ses immortelles créations qui viennent ainsi le visiter ? Et nous même, ne connaissons-nous pas des Alceste, des Bélise ou des Argan, si bien que les fictions de Molière nous renvoient toujours avec délice à notre réalité ? Mais laissons lui la réponse : « L'affaire de la comédie est de peindre en général tous les défauts des hommes et il m'est impossible de faire aucun caractère qui ne rencontre quelqu'un dans le monde. » Un spectacle de Jean Galabru avec l'aimable complicité de Molière et de ses divines comédies....