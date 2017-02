Plus d'infos sur le spectacle L'odyssee De Bric Et Broc à Paris

L'Odyssée de Bric et de Broc fait revivre, aux petits comme aux grands, les aventures du héros Ulysse grâce à une mise en scène ingénieuse et drôle. Après 10 ans de guerre contre les Troyens, c'est victorieux qu'Ulysse et son équipage reprennent la mer afin de rejoindre Ithaque, leur terre natale. Mais la route d'Ulysse est parsemée de nombreuses embûches. Ulysse devra affronter le Cyclope, Circée la Sorcière, les sirènes ou encore la déesse Calypso avant de rejoindre son île natale où l'attend la belle Pénélope, son fils Télémaque et son somptueux palais d'Ithaque. L' Odyssée de Bric et de Broc revisite cette épopée à grand renfort d'effets burlesques permettant aux enfants d'aborder de manière ludique l'oeuvre d'Homère, et aux parents de se remémorer cet incroyable récit.