Plus d'infos sur le spectacle L'ile Aux Esclaves à Paris

Quatre naufragés échouent sur une île dans laquelle les rôles sont inversés : les valets deviennent des maîtres et les maîtres des valets...

Sur l'île de nulle part, des esclaves révoltés ont pris le pouvoir et réduisent en esclavage tout maître qui débarque. Le seigneur Iphicrate et son valet Arlequin, ainsi qu'Euphrosine et sa suivante Cléanthis, s'échouent sur cette île des esclaves.

Les uns se réjouissent de goûter aux avantages de leur nouvelle condition, tandis que les autres se morfondent du changement de leur état. Cette inversion de rôle amène nos quatre naufragés à une réflexion plus profonde sur les valeurs humaines... Cette expérience parviendra-t-elle à les rendre plus humains, raisonnables et généreux ?

Dans cette comédie utopiste, Marivaux partage avec nous ses espoirs sur un monde où les hommes vivraient en harmonie...