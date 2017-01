Plus d'infos sur le spectacle Cyrano De Bergerac à Paris

Une mise en scène burlesque et musicale du chef-d'oeuvre d'Edmond Rostand, dans le texte original. Un spectacle à voir en famille. Un Cyrano clownesque, pourquoi pas? Ce spectacle situe l'action du chef d'oeuvre d'Edmond Rostand dans l'univers des clowns. Car si l'on y regarde de plus près, Cyrano n'est-il pas l'archétype du clown ? Tout y est : la sincérité exacerbée, le ridicule, le sentiment d'échec, sans parler du fameux nez autour duquel le personnage se cristallise. Si l'on retrouve toutes les scènes que l'on attend avec impatience, celles-ci sont éclairées à travers le prisme du burlesque. Chaque personnage est un clown au nez blanc. Tous sont ainsi égaux niveau nasal, si ce n'est que le nez de Cyrano est... rouge. Et sa différence prend une dimension nouvelle. Les comédiens se mêlent volontiers au public, s'asseyant dans la salle, déplaçant l'espace scénique, improvisant à leur gré. Un classique revisité de façon ludique, clownesque et musical !