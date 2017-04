Plus d'infos sur le spectacle Yorick Adjal Dans A Vos Fauteuils à Paris

Une histoire d'optimisme. Avant j'étais comme vous, sur mes deux pieds, une personne bien ordinaire. Mais depuis peu, grâce à ma bonne étoile, j'ai saisi ma chance au vol pour me différencier et trouver un équilibre dans l'extra-ordinaire.

Entre cynisme et conformisme, avec audace et autodérision, entre stand up et sketchs, de mes rencontres les plus atypiques à mes attentes les plus utopiques, c'est sur deux roues que je foule la scène pour vous conter cette histoire.