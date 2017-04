Plus d'infos sur le spectacle Un Petit Garçon à Paris

Ce récit lumineux et plein d'humour est un formidable hymne à la vie. Un homme se penche sur son enfance et retrouve les émois du petit garçon qu'il était pendant la guerre au coeur de l'exode, de la rafle du Vel'd'hiv., de la douleur de la séparation de sa mère tant aimée et de l'aventure de la clandestinité chez un merveilleux savoyard qui l'a accueilli.

Auteur : Élie Pressmann

Mise en scène : Catherine Hubeau

Distribution : Élie Pressmann