Plus d'infos sur le spectacle L'avare à Paris

Dans des costumes classiques la mise en scène sur deux étages restitue avec turbulence l'âme de cette pièce intemporelle.

Harpagon est un homme possédé par l'avarice qui ne jure que par sa cassette pleine d'argent.

Toute l'affaire de cet homme est de peser et sous-peser chacune des situations pour économiser le plus son argent chéri... C'est ainsi que sa fille, Elise, est promise au vieil Anselme car ce dernier ne réclame pas de dot. Quant à son fils, Cléante, il doit recourir à des emprunts usuraires pour répondre à ses besoins. Les deux enfants, étouffant sous le joug paternel et victimes de son vice, ne pensent qu'à s'échapper pour fonder un foyer : Elise avec Valère - engagé comme valet pour se rapprocher de sa bien aimée- et Cléante avec Marianne, une voisine. D'une situation déjà compliquée, les ennuis redoublent quand Harpagon annonce qu'il veut épouser la jeune Marianne. Heureusement que Frosine, femme d'intrigues, et les domestiques viennent y mettre leur grains de sels.