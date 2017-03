Plus d'infos sur le spectacle Jean-Philippe De Tinguy à Paris

Entre le premier et le second degré, il y a le Dernier Jean-Philippe.

Vous vous souvenez de Tom Hanks dans Seul au Monde ?

Jean-Philippe en est la version bien élevé.

Il se laisse dévorer par ses activités favorites : prendre et perdre son temps, s'ennuyer, faire rimer introspection et dérision, partir de rien et arriver nul part...

Venez rencontrer le dernier d'une tribu imaginaire !

Déconcertant, ailleurs, mais bien présent...

Il est fou.

Comme vous ?

Le Saviez-vous?

Gagnant du Grand prix du Festival d'Humour de Paris (FUP) 2017

Prix du jury et du public au Grand Tremplin de l'Humour de Sélestat 2016.

Première partie de Fary et Verino.

Formé au Clown et au théâtre, il est aussi musicien et auteur d'un petit roman.

« Un OSNI (objet scénique non identifié) qui a une fa?on de se mouvoir sur scène assez impressionnante. »

United States Of Paris

« Artiste au charme, au génie, et à la sensibilité digne d'un poète du 19e siècle ! »

We love Comedy Magazine

« Il ne cesse de redessiner et de transcender, non sans une certaine élégance, les frontières de l'absurde et de l'humour. En résulte un spectacle aussi fédérateur que le pain grillé ! »

« Drôle, subtil, déroutant ! A voir absolument ! »

« Systématiquement surprenant, décalé, aucun clichés. Ça change du stand-up classique et c'est très rafraichissant. »

Critiques spectateur

Mise en scène : Thierno Thioune

Le prix des places est compris entre : 15.00 et 22.00 ?

Date : samedi 19 novembre 2016 au lundi 27 mars 2017

