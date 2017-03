Plus d'infos sur le spectacle Cyril Iasci Est Mal Ajusté à Paris

Spectacle de Cyril Iasci

Mise en scène de Joanna Saura

Cyril Iasci est-il « mal ajusté » ? Il a comme une impression étrange de ne jamais être au bon endroit, de croiser des gens bizarres, de passer à côté de la réussite, d'habiter dans des apparts improbables, de ne pas être tout à fait en phase avec son milieu...

Après « monument hystérique » où nous avions croisé de nombreux personnages dérangés, Cyril Iasci revient avec son nouveau spectacle «Mal Ajusté»...

Cyril se dévoile encore plus dans ce nouveau spectacle et nous fait partager ses rencontres avec des gens hors normes, désespérés, touchants dans des situations drôlissimes et toujours avec une énergie débordante...On en parle de la petite tortue ?

A savoir :

Gagnant de la soirée « Enrodage.com », les talents de demain du 27 avril 2013.

Coup de coeur public du 13 mars 2013 pour les 40 ans des Blancs-Manteaux, 40 humoristes de demain.

