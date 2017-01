Plus d'infos sur le spectacle Ce Soir J'ouvre La Boite à Paris

Le spectacle Ce Soir J'ouvre La Boite a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Le café-théâtre de la magie.

CE SOIR J'OUVRE LA BOITE :Auteur et mise en scène : Alexandra & Dominique DUVIVIERLe nouvel opus de Dominique DUVIVIER. Chaque fois on se dit : il ne pourra pas aller plus loin ! Pourtant, cette fois encore, le défi est relevé avec ce nouveau spectacle hallucinant. Avec sa fille Alexandra, il revisite les classiques, rebondit sur des nouveautés incroyables, des effets délirants, une magie à multiples tiroirs. Un mélange total, une osmose avec sa fille qui force le respect à plus d'un titre.