Arnaud Cosson revient avec Oh la la pour une date unique au Point-Virgule.

Entre le one-man show traditionnel et le seul en scène Arnaud nous délivre un spectacle inattendu et délirant, l'histoire de Jean-Guy. Ce trentenaire un peu spécial qui attend désespérément le retour de sa femme, partie chercher des cigarettes depuis 8ans... Persuadé de son retour imminent il nous raconte alors son histoire à la « Forrest Gump » tendre et hilarante, où s'entremêlent anecdotes et personnages renversants.

Le 7 mars Arnaud Cosson donnera une représentation exceptionnelle de son nouveau spectacle Le syndrome de la page blanche : Cliquez ici