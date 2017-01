Plus d'infos sur le spectacle Pauline Koehl Balance Tout à Paris

Fraîchement débarquée de Toulouse, Pauline Koehl nous livre les différentes facettes de la vie d'une jeune femme de 30 ans dans notre société actuelle. Ses coups de coeur et ses coups de gueule, ses illusions et ses désillusions, ses boires et ses déboires... " Pauline Koehl balance tout ! " avec humour et dérision.