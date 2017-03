Plus d'infos sur le spectacle Mademoiselle à Paris

Quand le chic parisien rencontre Cabaret, Chorus Line ou Chicago... Quand le glamour à la fran?aise embrasse l'univers de Liza Minnelli, Frank Sinatra, Marilyn Monroe ou Peggy Lee...

Mademoiselle est une célèbre meneuse de revue. Elle enflamme depuis des années les plus grandes scènes parisiennes, du Casino de Paris au Lido, en passant par le Moulin Rouge et les Folies Bergère. Le soir de ses adieux, dans l'intimité chaleureuse de sa loge, elle nous livre l'histoire de la petite fille aux grands rêves... son histoire ! Elle nous raconte son père aimant, sa mère protectrice et envahissante, les hauts et les bas de sa carrière, sans oublier les amours qui ont guidé sa vie.

Entre rires, larmes, émotions et situations cocasses, nous réaliserons avec elle que, dans la vie, l'essentiel n'est pas l'argent et la gloire mais bien l'amour et le respect des autres... et surtout de soi !

Dans un univers aussi tendre que pétillant, Mademoiselle revisite en fran?ais quelques-uns des plus grands standards du jazz, du cabaret et de la comédie musicale américaine, accompagnée au piano.

Mademoiselle, un spectacle qui réchauffe les coeurs et donne envie de mordre la vie à pleines dents !

Après avoir rencontré son public au Théâtre du Gymnase, le spectacle Love Cabaret évolue et devient Mademoiselle - le spectacle musical : nouvelle version, revisitée avec charme et glamour par le duo Isabelle Layer et Philippe d'Avilla, à découvrir au Théâtre du Marais.

Artistes : Isabelle Layer, Vincent Gaillard

Mise en scène par : Philippe d'Avilla

Réservez vos places de theatre pour : MADEMOISELLE - THEATRE DU MARAIS

Le prix des places est compris entre : 17.00 et 22.00 ?

Date : jeudi 22 septembre 2016 au jeudi 30 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour MADEMOISELLE.