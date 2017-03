Plus d'infos sur le spectacle Libéré(e) Divorcé(e) à Paris

Le plus beau dans le mariage c'est le divorce ! Ah oui... Quel bonheur de retrouver sa liberté ! Ça n'a que des bons côtés et ils vont vous le prouver.

Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait...

Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, les beaux parents qui se mêlent de tout, la garde du chien, les enfants qui en profitent pour abuser, et la colocation qui s'éternise... Le divorce va s'avérer aussi paisible qu'un saut en parachute... Sans parachute... Et pourtant c'est dans ces moments là qu'on se rend compte que son ex était peut être la personne idéale... Ou pas.

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité !

En la voyant, vous n'aurez envie que d'une chose : Vous marier. Oui, car vous verrez c'est génial... de divorcer.

Pour ceux qui sont séparés c'est le moment de vous marrer !

Pour ceux qui sont en couple c'est le moment de vous préparer...

Quand les auteurs de Faites l'amour pas des gosses decident d'écrire la suite, ?a donne une comédie encore plus grincante, encore plus saignante et toujours aussi drôle.

Sacha Judaszko est l'auteur du plus grand nombre de sketchs de l'emission on ne demande qu'à en rire . il écrit également pour de nombreux artistes : Gad Elmaleh, Kev Adams, Cauet, Ahmed Sylla, Kamel le magicien...

Sophie Depooter est auteur pour le cinéma, la télé et a écrit la comédie à succés Après le mariage, les emmerdes

Auteur : Sophie Depooter, Sacha Judaszko

Artistes : En alternance : Eléonore Bauer, Aurélie Colin, Anthony Michineau, Nicolas Ragni

Metteur en scène : Sophie Depooter, Sacha Judaszko

Date : jeudi 19 janvier 2017 au vendredi 30 juin 2017

