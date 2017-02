Plus d'infos sur le spectacle Jardins Secrets à Paris

Trois femmes d'horizons très différents se révèlent à travers une amitié inattendue.

Sandra, Maryline et Anne Charlottre n'ont rien en commun et pourtant, le hasard et leurs enfants vont les réunir.

De leur rencontre fortuite va naître une joyeuse confrontation pleine d'humour et de légèreté qui laisse bientôt place aux confidences.

Jusqu'à ce qu'un lourd secret révèle la pronfondeur de leur amitié.