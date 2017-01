Plus d'infos sur le spectacle Francoise Par Sagan à Paris

Le spectacle Francoise Par Sagan a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Dans ce monologue sensible et attachant, Caroline Loeb s'approprie la parole de Sagan l'indomptable.Après son spectacle sur George Sand, " George Sand, ma vie son oeuvre " Caroline Loeb s'attaque à une autre grande icône de la littérature française, la Sagan.A partir des textes de ses interviews publiés chez Stock, " Je ne renie rien ", elle tisse un monologue dans lequel l'auteur de " Bonjour Tristesse " se révèle avec toute sa tendresse, son intelligence féroce, et son humour subtil.Emouvante, drôle, lucide et implacable, Sagan nous parle de son amour absolu pour la littérature, de la fragilité des hommes, de l'importance du désir, de son dédain pour l'argent, de sa passion pour le jeu, et de la mort en embuscade.Accompagnée à nouveau par Alex Lutz qui la met en scène avec délicatesse, Caroline Loeb évoque cette passionnée de la vie, toujours sur le fil du rasoir.