Plus d'infos sur le spectacle Yann Guillarme Dans Veridique à Paris

Excessif, festif, jouissif...

Dans son nouveau One man Show, Yann met le feu à la salle de la première à la dernière minute et vous entraîne dans une série de délires improbables :

Une bataille pour l'ovule entre des spermatozoïdes prêts à tout pour être l'heureux élu.

Une soirée un peu trop arrosée dans un bar breton où les nains servent de fléchettes !

Une relecture très personnelle de la Bible où Adam et Eve vivent une romance naturiste...

Yann Guillarme enchaîne les personnages et les situations loufoques ! Et malgré tout ce que l'on peut penser, tout est véridique !

Chroniqueur sur Rire et chansons et sur Europe 1 dans l'émission d'Anne Roumanoff, il s'est également distingué sur Comédie + et dans Vivement Dimanche prochain chez Michel Drucker.