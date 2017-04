Plus d'infos sur le spectacle Tania Dutel à Paris

Les femmes sont moins drôles que les hommes.

Ca a été prouvé scientifiquement... par des hommes.

Vous aussi...

Ca vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise et qu'après, elle parle?

oui non

Ca vous arrive de péter en toussant?

oui non

Vous saviez que même Cléopâtre avait un vibromasseur?

oui non

Vous trouvez que les 2 Guerres mondiales et le 11 septembre, et ben c'est dégueulasse?

oui non

On a beaucoup trop de choses à aborder. Voici ce que je vous propose : venez à mon spectacle,

on gagnera du temps... Et au pire on fera un chat-bite géant.

Réservez vos places de humour et one (wo)man show pour : TANIA DUTEL - SENTIER DES HALLES

Le prix des places est : 12.00 ?

Date : jeudi 6 avril 2017 au jeudi 29 juin 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour TANIA DUTEL.