Plus d'infos sur le spectacle Paul Taylor Dans #franglais à Paris

Stand-up comedy 50% in French et 50% en anglais.

How many kisses do you have to do when saying hello? Pourquoi y-a-t'il 15 jours dans 2 semaines?

Why are French anglicisms not real English words? Ce sont des questions que Paul Taylor se pose tous les jours. Paul is a bilingual Brit confused about his identity.

Il parle fran?ais comme un Froggy mais il pense comme un Rosbif. This is why, in 2015, he quit his job at Apple to take to the stage and find some answers.

Réservez vos places de humour et one (wo)man show pour : PAUL TAYLOR DANS #FRANGLAIS - SENTIER DES HALLES

Le prix des places est compris entre : 20.00 et 24.00 ?

Date : samedi 10 septembre 2016 au samedi 20 mai 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour PAUL TAYLOR DANS #FRANGLAIS.