Philippe Claudel a écrit un cri amoureux, un coup de poing tendre, une danse à deux. Pendant une heure et demi un couple se dit tout sans détours. Trente ans se déversent avec une cruauté hilarante et une brillante provocation au rythme soutenu des emportements et des bons mots qui fusent.

Le couple est incarné par la délicieuse Caroline Sihol et le virtuose Philippe Magnan. Deux grands acteurs que j'ai le privilège de diriger, qui nourrissent de leur expérience et de leur fantaisie cette histoire. Plus qu'un couple ils forment un duo qui s'amuse, avec une belle sincérité, à se dire des horreurs et se délecte du talent d'écriture de Philippe Claudel pour notre plus grand plaisir.

Parle moi d'amour est une invitation à rire pour tous ceux qui vivent en couple et pour tous ceux qui ont aimé, qui aiment et qui aimeront.

PARLE-MOI D'AMOUR

A partir du 20 janvier 2017

De Philippe Claudel

Mise en scène de Morgan Perez

Avec Caroline Sihol et Philippe Magnan

Durée du spectacle : 1h25

