Plus d'infos sur le spectacle Le Meilleur Des Annees 60, 70 Et 80 à Paris

Le spectacle Le Meilleur Des Annees 60, 70 Et 80 a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Le meilleur des années 60's 70's 80's BILLET VALABLE 6 MOIS APRES ACHAT

Billet valable 6 mois à partir de la date d'achat. Hors 24, 31 décembre et 14 février. - Réservation impérative au 01.42.96.81.00Fermé du 14 juillet au 24 aoûtOuverture des portes 19h30Diner de 20h00 à 22hSpectacle de 22h à 23h45Soirée dansante de 23h45 à 01h45Situé à 200 mètres du musée Grévin et des Grands Boulevards, ce lieu de fête unique en son genre, vous emmène pendant toute votre soirée dans le monde musical des années 60, 70, 80 pour vous faire danser, chanter. Vous vivrez à travers les écrans du HAPPY DAY'S PARIS les meilleurs moments de télévision des années yéyés, disco et 80's.Le Musical Cabaret Happy Day's Paris est unique en son genre, il vous propose un retour vers le futur plein de souvenirs et d'avenir. En effet, ici, il est dit que le meilleur du passé musical reste à venir. C'est en partant de cette petite phrase autour d'un dîner entre amis que Monsieur Frank CLERICO décida, il y a 10 ans, d'ouvrir ce lieu où le tout Paris vient passer une soirée festive, pleine de bonne humeur, sur les meilleures chansons françaises et anglo-saxonnes des trois décennies musicales que sont les 60's, 70's & 80's.Dans un cadre chaleureux de 190 places assises, la soirée commence doucement par le service de l'apéritif et se suit par un savoureux mélange de saveurs, préparé par notre Chef.La lumière se tamise... Les écrans s'allument... Vous commencez votre voyage dans le temps. La musique se fait plus forte, le Maître de Cérémonie fait son show et lance un quizz plein d'humour sur les meilleurs moments de la télé et de la musique de ces années du PAF inoubliables et incontournables.Le quizz se termine, les gagnants ont leurs cadeaux... Les écrans se mettent sur pause et votre soirée 100% live commence : de Marvin Gaye à Aretha Franklin, de Michel Berger à Claude François, en passant par l'univers de la Motown. Sans oublier la fameuse boule à facettes des années 80 pour finir en beauté.Laissez-vous aller, prenez du plaisir en chantant ou en dansant, savourez cette madeleine de Proust comme il vous plaira, avec notre fabuleux duo de chanteurs et leurs musiciens, pendant 1h30 de spectacle.Il vous reste un peu d'énergie ? Profitez du dancefloor sur les tubes des années 80's à aujourd'hui, jusqu'à 1h45 du matin. MENU MOTOWN (catégorie 1 : 145€) :Apéritif Coupe de champagne MUMM + 2 petits fours *****Duo d'entrées Bloc de foie gras, confiture de figuesSaumon Fumé*****Plat au choix Filet de Boeuf, pommes Anna,haricots vertsOu Filet de bar, riz à l'ancienne et petite ratatouille*****Dessert Croquant Poire - CaramelCoupe de champagne MUMM *****1/2 bouteille de Lalande Pomerol ou ½ champagne MUMM Eau minérale Café MENU HAPPY DAY'S (catégorie 2 : 87€) :Apéritif Kir Vin Blanc *****Trio d'entrées servi Bloc de Foie gras de canard et confiture de figues Crème de Chèvre de Frais, cibouletteTartare de saumon HD *****Plat au choix Pièce de boeuf, pomme Sarladaises, haricots vertsSaumon au pesto, roquette et riz Tarte fine à la tomate et salade (végétarien) Suprême de poulet sauce MangueRisotto de saint jacques*****Dessert Carré d'or au chocolatBrunoise de fruits exotiques