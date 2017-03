Plus d'infos sur le spectacle Le Bouton De Rose à Paris

Une conférencière docte et tatillonne expose ses recherches les plus pointues et ses travaux approfondis sur le bouton de rose alternant communiqués scientifiques, chansons et poésies. Elle n'hésitera pas à donner de son corps et de sa voix pour fouiller ce sujet fécond.

De formation classique, Sophie Accaoui, chante en suivant sa fantaisie éclectique : l'opéra ou l'opérette, la comédie musicale, la musique contemporaine, parfois expérimentale. Alliant son hétéroclisme musical à son désir de culture décloisonnée, elle s'est lancée dans l'écriture-puzzle et l'interprétation du spectacle Le Bouton de Rose qui allie vers, prose et musique.

Durée : 1h10

Pour un Public adulte / à partir de 14 ans

Et si on parlait simplement de Sexualité avec la sexologue Carole Ruvira

Débats sur les thèmes :

25 janvier : Comment libérer ses fantasmes ?

14 Février : Les 10 secrets d'un couple heureux

8 mars : Les clés du plaisir féminin

Après la représentation Le Bouton de Rose, conférence Clitoridienne

Avec Sophie Accaoui.

Date : lundi 9 janvier 2017 au mercredi 29 mars 2017

