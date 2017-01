Plus d'infos sur le spectacle La Compagnie Eux Dans bio à Paris

La Compagnie Eux dans « Bio »A la découverte d'un héros anonyme... A partir de votre suggestion, les comédiens de la compagnie EUX vous proposent la biographie d'un héros encore inconnu à ce jour. Une histoire d'une heure menée tambour battant avec son lot de flash-backs, de personnages fantasques et d'anecdotes improbables qui marqueront la vie de notre héros. Plongez dans ses secrets les plus intimes, Vibrez de ses instants de gloire, Tremblez devant ses moments de doute. Venez voir et revoir ce spectacle hautement addictif et participez à la création d'une longue série d'hommes illustres. L'histoire s'écrit sous vos yeux. Rien n'est préparé, rien n'est discuté, tout est improvisé. Auteur : La Compagnie Eux Artistes : De la Compagnie Eux : Timothée Ansieu, Nabla Leviste, Loïc Colin, Jeanne Chartier