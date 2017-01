Plus d'infos sur le spectacle Kim Schwarck à Paris

« Des papilles dans le ventre », c'est l'histoire d'une jeune femme gourmande et joyeuse, pour qui manger c'est vivre. Elle propose sa formule découverte, « entrée, plat, dessert » et délivre avec passion ses souvenirs d'enfance, ses sensations, émotions et dégustations, mais aussi ses épreuves et ses secrets. Elle remonte le temps, cherche à comprendre qui elle est et d'où lui vient cet appétit constant.Dans cette ode à la joie de vivre, Kim Schwarck émoustille le coeur et les papilles, et vous dévoile sa recette du bonheur... Artiste: Kim SchwarckAvec la complicité de: Pierre Notte