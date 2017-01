Plus d'infos sur le spectacle Jo Brami à Paris

Jo Brami dans « La Vie à l'envers »Si le spectacle ne changera pas votre vie, il réussira au moins à la changer de sens. Depuis trop longtemps la vie se déroule toujours dans le même sens, et maintenant on peut affirmer que ça marche de moins en moins bien ( surtout vers la fin). Et si justement on commençait par la fin ? La vie ne serait-elle pas de mieux en mieux ? C'est ce que Jo Brami vous propose, en mêlant sketches, personnages et stand-up, il pose cette question qui nous fait réfléchir sur le réel « sens » de la vie... - Artiste : Jo Brami - Metteur en scène : Olivier Sauton - Auteurs : Jo Brami, Patrick Chanfray, Skalp, Olivier Sauton