Plus d'infos sur le spectacle Des Souris Et Des Hommes à Paris

Sur la scène du Théâtre de la Michodière, cette saison, retrouvez le chef d'oeuvre de Steinbeck, Des Souris et des Hommes, adapté par Marcel Duhamel (nomination au Molière du meilleur spectacle, en 2015).

L'histoire d'une amitié inconditionnelle entre George, petit vif et réfléchi et Lennie, l'infantile colosse aux mains dévastatrices. Dans l'Amérique rurale des années 30, les deux amis parcourent la Californie à la recherche de travail dans les ranchs. Ils entretiennent un même rêve : acquérir le pécule qui leur

permettra d'acheter une petite ferme, synonyme de liberté et de paix.

Une pièce emblématique, aux thèmes universels et intemporels.

Pendant la grande dépression des années 30, deux hommes, George et Lennie, parcourent les grands espaces californiens à la recherche de travail. Ils entretiennent le même rêve : acquérir le pécule qui leur permettra d'acheter une petite ferme, synonyme de liberté et de paix.

George, petit, vif et réfléchi, apparaît comme le protecteur de l'infantile Lennie. La simplicité d'esprit de ce doux colosse aux mains dévastatrices leur attire souvent des histoires qui les obligent à fuir et à différer sans cesse la réalisation de leur rêve, jusqu'au moment où Lennie commet l'irréparable. Pour lui éviter le lynchage, George décide alors de sacrifier lui-même son seul ami et renonce, par ce geste, à leur rêve commun.

Une histoire d'amitié et de différence aux thèmes intemporels et universels. L'auteur peint une humanité violente et vaincue, murée dans un quotidien auquel elle n'échappe qu'en rêvant au bonheur. Notre ambition est de créer l'oeuvre au plus près de ce qu'elle raconte, au plus près des situations et du message émotionnel.

La grande force de ce chef d'oeuvre réside dans son réalisme et dans sa puissance mythique.

Représenter Des Souris et des Hommes, c'est faire le pari de l'émotion, de la poésie et de l'amitié.