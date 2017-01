Plus d'infos sur le spectacle Benj Et Alex Sous Surveillance à Paris

BENJ ET ALEX SOUS SURVEILLANCEArtistes : Alexandre Coquoin, Benjamin TraniéMetteur en scène : Mily NeauPlacé sous la surveillance de l'état pour répondre aux normes de l'humour français, Benj et Alex ont 1h pour convaincre les autorités que leur duo est drôle et politiquement correct. Prêt à tout pour réussir, parviendront-il a formater leur spectacle pour rentrer dans les standards humoristiques qui leurs sont imposés ? Rien n'est moins sur...Duo atypique à l'énergie contagieuse, Benj et Alex n'épargnent rien, ni personne et surtout pas eux même !