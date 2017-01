Plus d'infos sur le spectacle Alex Ramires à Paris

Le spectacle Alex Ramires a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

ALEX RAMIRES dans "ALEX FAIT SA CRISE"Un One man show débordant d'énergie, de trouvailles et de décalages. Alex se rebelle !Contre- Les verrines- Les jouets pour filles qui puent la fraise- Les clichés des comédies romantiques- Les DJ de campagne- Les types bourrés qui répètent 2 fois la même chose- Les types bourrés qui répètent 2 fois la même chose- Ceux qui ne prendront jamais le temps de lire ce résumé en entier !Humoriste et comédien, Alex utilise son physique élastique pour passer d'un personnage à l'autre. Tour à tour drôle, émouvant ou piquant, on le découvre en baby-sitter alcoolique, en DJ philosophe ou incarnant toute une ribambelle d'enfants dans une cour de récré.Le Saviez-vous?Première partie de Gad Elmaleh et Jeff Panacloc Artiste : Alex RamirèsMetteur en scène : Stéphane Casez