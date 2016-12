Plus d'infos sur le spectacle Acting à Paris

De Xavier DURRINGER Mise en scène Xavier DURRINGER Avec Niels ARESTRUP - Kad MERAD - Patrick BOSSODans une cellule de prison, Robert, un metteur en scène condamné pour meurtre, rejoint Gepetto, un petit expert comptable minable et Horace, un tueur muet. Gepetto a toujours rêvé d'être un acteur. Mais voilà, il n'a aucune qualité pour l'être. Robert tenté par un pari fou, et voulant tuer le temps, décide de faire de lui le plus grand acteur de tous les temps.