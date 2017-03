Plus d'infos sur le spectacle Tobie Et Sarra, Le Musical à Paris

Découvrez Tobie et Sarra, les Roméo et Juliette de la Bible. Une comédie musicale familiale époustouflante !

Après Jonas (+ de 40 000 spectateurs), découvrez Tobie et Sarra, le nouveau spectacle musical d'Etienne et Jocelyne Tarneaud. Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette de la Bible à ceci près que leur histoire commence mal et finit bien, à l'inverse des amants de Vérone.

Un spectacle familial et intergénérationnel (dès 6 ans) plein de rebondissements qui exalte l'amour contre l'exclusion, la force de la vie contre le désespoir.

Une interprétation formidablement efficace MUSICAL AVENUE

Un spectacle familial dans la veine des comédies musicales à la Disney, qui allie divertissement et profondeur de la réflexion. FAMILLE CHRETIENNE

Une mise en scène imaginative, des costumes aux couleurs chatoyantes et une belle histoire d'amour ALETEIA

Plus de 2500 spectateurs ont déjà vu le musical à Asnières, La Garenne-Colombes, Bourg-La-Reine et Boulogne.