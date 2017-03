Plus d'infos sur le spectacle Moi, Corinne Dadat à Paris

Moi, Corinne Dadat un spectacle de Mohamed El Khatib avec Corinne Dadat, Élodie Guezou, Mohamed El Khatib Né de la rencontre de l'auteur Mohamed El Khatib et de Corinne Dadat, femme de ménage, ce poème scénique embrasse fiction et documentaire. Moi, Corinne Dadat est le portrait d'une femme “invisible” dont l'expérience, si elle n'est pas représentative des réalités du “lumpenprolétariat”, est tout de même significative. À deux corps et deux voix, la danseuse Élodie Guezou et Corinne Dadat livrent des instantanés de vie, témoignent de la langue et des corps que l'on maltraite, du monde ouvrier au travail mais aussi de la famille et de la sphère domestique. Une histoire intime de la classe populaire.