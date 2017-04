Plus d'infos sur le spectacle Jalousie En 3 Fax à Paris

Par amour, on tricote des chandails, on écrit des poèmes, on envoie des fleurs, on fait des enfants. Par jalousie, on ne désire qu'une chose : tuer l'amant, la rivale, soi-même. il y a une légère différence, n'est-ce pas ?