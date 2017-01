Plus d'infos sur le spectacle Chunky Charcoal à Paris

Chunky Charcoal de et avec Sébastien Barrier (Parole), Benoît Bonnemaison-Fitte (Dessins), Nicolas Lafourest (Musique) Devant une immense feuille blanche, Sébastien Barrier accompagné du dessinateur Benoît Bonnemaison-Fitte et du musicien Nicolas Lafourest, nous invitent à un voyage dans la pensée, au fil de sa construction, parfois chaotique, souvent joyeuse. L'énergique trio met en mots, en musique et en images un récit de la perte et de la fugacité. Les jeux graphiques répondent aux riffs de guitare, la verve poétique de Sébastien Barrier donnant le rythme à cette performance où se côtoient humour et désespoir. Après l'enivrant Savoir enfin qui nous buvons, Chunky Charcoal s'offre comme une odyssée “où il est question de se perdre, pour parfois se retrouver”.