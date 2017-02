Plus d'infos sur le spectacle Antoine M'a Vendu Son Destin à Paris

Antoine m'a vendu son destin de Sony Labou Tansi, mise en scène Dieudonné Niangouna avec Diariétou Keita, Dieudonné Niangouna Afin de déjouer un complot et démasquer les conspirateurs, le redoutable tyran Antoine met en scène avec ses généraux un faux coup d'État. Mais rien ne se passe comme prévu et Antoine attend en vain qu'on vienne le libérer de la prison dans laquelle il s'est fait enfermer. Dans le huis clos de cet univers carcéral, il redeviendra un homme parmi les hommes. Antoine a changé de combat : ses armes ne seront plus jamais les mêmes. Programmée au festival Mantsina sur scène de Brazzaville en 2015, la lecture de cette tragédie loufoque a été interdite. Cette création témoigne du profond engagement de Dieudonné Niangouna et de son admiration pour le grand auteur congolais Sony Labou Tansi.