Plus d'infos sur le spectacle Roméo Et Juliette à Paris

Le spectacle Roméo Et Juliette a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Création

Roméo et Juliette de William Shakespeare Mise en scène Éric Ruf Distribution Claude Mathieu : La nourrice - Michel Favory : Le Prince - Christian Blanc : Montaigu - Christian Gonon : Tybalt - Serge Bagdassarian : Frère Laurent - Bakary Sangaré : Frère Jean - Pierre Louis-Calixte : Mercutio - Suliane Brahim : Juliette - Nâzim Boudjenah : Benvolio (en alternance) - Jérémy Lopez : Roméo - Danièle Lebrun : Lady Capulet - Elliot Jenicot : Le comte Pâris - Laurent Lafitte : Benvolio (en alternance) - Didier Sandre : CapuletNouvelle production Du 30 septembre 2016 au 1er février 2017 Durée du spectacle : 2h45 avec entracte.Pièce légendaire du répertoire, Roméo et Juliette est devenue, au fil du temps et des multiples adaptations dont elle a été l'objet, l'incarnation de l'histoire d'amour absolue. Or sous les couches de sédiments accumulés se cache un soleil noir fait de déliquescence politique, de haines familiales, de personnages complexes et insulaires, bien éloigné de la lecture romantique dans laquelle on l'a cantonnée. « L'imaginaire collectif autour du répertoire me fascine » dit Éric Ruf. Tentant d'en comprendre les raisons, il découvre « une sorte de pièce fantôme, un mythe si présent dans les esprits qu'il en est devenu autarcique, tournant sur lui-même ». Car cette tragédie qui recèle quelques savoureux moments de comédie est une pièce de contrastes entre la naïveté d'adolescents éperdus, dont l'amour fulgurant tient de la prescience, et la violence programmée des Montaigu et des Capulet qui ensanglantent Vérone, mus par une rancoeur ancestrale dont le sens même leur échappe. Situant l'action dans une Italie du Sud écrasée de soleil, où les esprits s'échauffent, une Italie pauvre où l'on observe les murs délabrés d'une grandeur perdue, où les peurs irraisonnées et les croyances populaires demeurent vivaces, le metteur en scène fait sonner le foisonnement extraordinaire de la langue de Shakespeare : rudesse, luxuriance, humour, c'est bien l'auteur du Songe et de Macbeth mêlés que l'on retrouve ici.***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau "Alerte Attentat", toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l'accès à l'enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).Nous vous remercions de votre compréhension.