Les Damnés de Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli (adaptation) Mise en scène Ivo van Hove Du 24 septembre 2016 au 13 janvier 2017Attention : certaines scènes de ce spectacle sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Pour sa première mise en scène avec la Troupe, Ivo van Hove signe l'entrée au Répertoire du scénario des Damnés. En deux décennies, le directeur artistique du Toneelgroep d'Amsterdam, dont le champ d'exploration embrasse le monde du théâtre, du cinéma et de l'opéra, a parcouru un vaste répertoire d'oeuvres, de Sophocle à Shakespeare, Molière, Koltès, Cassavetes ou Arthur Miller. L'enjeu n'est pas ici d'adapter le film culte, réalisé par Visconti, sa démarche « consiste à revenir au scénario pour le mettre en scène au théâtre ». De cette chronique au scalpel d'une famille d'industriels pendant la prise du pouvoir des nazis en 1933 en Allemagne, il retient la débauche idéologique d'une société prête aux alliances les plus venimeuses au profit de ses seuls intérêts économiques. « Pour moi, c'est la célébration du Mal » précise le metteur en scène dont le travail « lie toujours une grande théâtralité à l'exploration de zones psychologiques complexes et d'émotions raffinées ». Sur fond de musiques dites « dégénérées » (Stravinski, Schoenberg) ou revendiquées par les nazis (Beethoven, Wagner), l'alliage d'images d'archives et de captations sur le vif décuple les tensions en scène où les relations humaines sont troubles, le désir plus que jamais perverti. Cette production, qui ouvre la saison Salle Richelieu, marque le retour de la Comédie-Française au Festival d'Avignon après vingt trois ans d'absence.