Plus d'infos sur le spectacle Le Petit-maître Corrigé à Paris

Le spectacle Le Petit-maître Corrigé a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Le Petit maître corrigé de Marivaux

Mise en scène : Clément Hervieu-Léger

Scénographie : Éric Ruf

Distribution :

Florence Viala : Dorimène

Loïc Corbery : Rosimond, fils de la marquise

Adeline d'Hermy : Marton, suivante d'Hortense

Pierre Hancisse : Dorante, ami de Rosimond

Claire de La Rüe du Can : Hortense, fille du comte

Didier Sandre : le Comte, père d'Hortense

Christophe Montenez : Frontin, valet de Rosimond

Dominique Blanc : la Marquise

La suivante de Dorimène : Ji Su Seong (comédienne de l'Académie

Le Petit-Maître corrigé, le metteur en scène lui-même en parle en ces mots : « La notion de Petit-Maître peut nous sembler bien étrangère, mais ne connaissons-nous pas, nous aussi, de jeunes élégants et élégantes, aux manières affectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ? Si on le caricaturait un peu, c'est ce que l'on appellerait aujourd'hui un fashion addict». Au programme, un mariage non désiré, beaucoup d'arrogance à corriger, des alliances maîtres-valets : une formule bien classique chez Marivaux dont on ne saurait se lasser.

Site web : http://www.comedie-francaise.fr

Infos réservation :

Sur le site de la Comédie Française ou par téléphone : 01.44.58.15.15