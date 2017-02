Plus d'infos sur le spectacle Le P'tit Monde De Renaud à Paris

LE P'TIT MONDE DE RENAUDLivret de Jean-François Fontanel, Elise Roche, Guillaume Cramoisan Chansons de Renaud Séchan Mise en scène Elise Roche Direction Musicale Fred Pallem Chorégraphie Valérie Masset Une aventure musicale tatatanesque avec : Gérard Lambert, la Doudou, le Beauf, la pepette, Lucien, Manu, la Teigne. Un spectacle musical, émouvant, drôle et grinçant qui met en scène les personnages des chansons de Renaud. Sur un ton toujours décalé, Gérard Lambert, Lucien, Manu, la Pépette, la Doudou, la Teigne, Michelet le Beauf s'embarquent dans une aventure musicale Tatatannesque. Sur scène un terrain vague, une fête foraine, une auto-tamponneuse, une mobylette, un balloche, un HLM, emportent les spectateurs dans l'univers de Renaud. Des arrangements épurés apportent un nouvel éclairage aux textes, parfois en soulignant le côté « BD » de certains titres (Gérard Lambert), parfois en prenant le contre-pied (Mistral Gagnant) ou simplement en mettant en avant l' aspect introspectif d'autres chansons (L'aquarium). Le Théâtre du Palais-Royal n'est pas équipé pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les accès à la salle se font par escalier sur plusieurs étages. L'accès de l'établissement est interdit aux enfants de moins de trois ans pour tous les spectacles, et ce, sans remboursement possible. Les places ne sont ni reprises, ni échangées