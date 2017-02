Plus d'infos sur le spectacle La Règle Du Jeu à Paris

La Règle du jeu de Jean Renoir Mise en scène Christiane Jatahy Du 4 février 2017 au 15 juin 2017 Chef-d'oeuvre cinématographique dont le scénario est devenu un classique, La Règle du jeu entre au Répertoire dans une mise en scène de Christiane Jatahy. Cette artiste brésilienne, révélée en France en 2013, a présenté en mars 2016 une virtuose adaptation des Trois Soeurs de Tchekhov : What if they went to Moscow ? Elle travaille depuis ses débuts sur l'interaction entre théâtre et cinéma, sur les liens entre l'acteur et le personnage, la réalité et la fiction. Alliant cohérence dramaturgique et vivacité formelle, c'est à la suite de Jean Renoir – qui s'est inspiré des Caprices de Marianne de Musset et du Mariage de Figaro de Beaumarchais – qu'elle crée cette version théâtrale, s'affranchissant des frontières entre les disciplines pour en sublimer les codes. En scène et à l'écran, les comédiens sont au centre des opérations de connexion : profondeur de champ, déplacement des points de vue, la caméra capte des émotions, surprend des situations. « Nous dansons sur un volcan », disait le réalisateur au sujet de sa Fantaisie dramatique tournée en 1939. En prise avec les mutations de la société contemporaine, la metteure en scène orchestre, dans un même mouvement, la machinerie vaudevillesque et la dimension tragique de La Règle du jeu. En miroir du château du marquis de La Cheynaye, le plateau de la Salle Richelieu devient le lieu d'une mise en abyme du jeu, d'époques, de l'ici et maintenant.