Plus d'infos sur le spectacle Decouverte De Paris + Moulin Rouge

Le spectacle Decouverte De Paris + Moulin Rouge a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

RESERVATION OBLIGATOIRE AU 0144556000 BILLET VALABLE DU 01 NOV AU 31 MARS 2017 GRATUIT POUR LES 0-2 AN(S) MERCI D'INFORMER IMPERATIVEMENT L'AGENT DE RESERVATION SI ENFANT DE 0-2 ANS SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION SE PRESENTER 30 MINUTES AVANT L'HEURE DE DEPART DÉCOUVERTE DE PARIS + MOULIN ROUGE (coupe de champagne) Commentaires audio Adulte : 139 € Jours : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche Exceptions : 31 Décembre 2016, 25 Mars 2017 et cas exceptionnels Départ : 19h00 Les points forts Le transport en autocar de luxe avec air conditionné. La visite commentée avec écouteurs individuels offerts à chaque client. Le spectacle au Moulin Rouge avec 1/2 bouteille de Champagne par personne. Partez à la découverte du Paris féerique : le tour en autocar vous offrira un panorama étonnant de la Ville Lumière, enrichi par des commentaires diffusés par écouteurs individuels. La magie se poursuivra au Moulin Rouge avec sa mythique revue « Féerie » et ses célèbres Doriss Girls ! Transport : Autocar Inclus : Tour de ville panoramique en autocar climatisé avec commentaires enregistrés et écouteurs individuels. Commentaires disponibles en 13 langues. Revue « Féerie » au Moulin Rouge + 1/2 bouteille de champagne. Non inclus : Dîner. Informations : Les clients seront raccompagnés à proximité de leur hôtel dans Paris. Vestiaire obligatoire et payant au Moulin Rouge. Tenue de ville élégante exigée. Pas de short, jeans ou chaussures de sport. Infos pratiques Adresse de départ : Agence PARISCityVISION,2, rue des Pyramides-75001 Paris (FR) Adresse de retour : A proximité des hôtels dans Paris-75000 Paris (FR)