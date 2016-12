Plus d'infos sur le spectacle Christelle Chollet Dans Comic-hall à Paris

Comic-Hall, plus qu'un titre c'est une signature.Celle de Christelle, une humoriste unique, aux talents multiples qui surprend une fois encore dans ce 3ème show éblouissant.Comic-Hall de Christelle Chollet c'est, des sketchs, des tubes revisités (Jackson, Renaud, Farmer, Diam's, etc.) de l'énergie, des crises de fous rire, de la folie, de la dérision, des héros, encore des rires, des supers héros même ... et tout cela dans 1 m 60 et 48 kilos (à vérifier quand même).