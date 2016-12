Plus d'infos sur le spectacle Vices Et Vers Ca à Paris

Présenter une fille à son meilleur ami. Avec ou sans ambiguïtés ? S'avérer qu'on a déjà coucher avec elle. Correct ou incorrect ?

Jalouser leur futur mariage. Normal ou anormal ? Décidez de se consoler avec une autre. Sain ou malsain ? Se remettre à coucher avec la future mariée. Bien ou mal ?

A travers toutes ces questions, savons-nous rester honnêtes ? Et en particulier avec nous même ? Cyril, Ange, Fred et Elsa vont le découvrir pendant une soirée « sympa » autour de roulés au fromage, d'oeuvres d'art et de règlements de compte.

Après plusieurs succès au festival d'Avignon, Laurent Gory vient partager une comédie hilarante qui nous pose la question de comment grandir dans une société qui nous pousse à avoir tout et à nous perdre dans nos besoins.