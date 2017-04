Plus d'infos sur le spectacle Un clown est mort; pleure, danse, creuse à Paris

12 créations uniques inspirées du thème de la mort, des croyances et des rites funéraires.

Les artistes du collectif Requiem, clowns, comédiens et improvisateurs, créent et offrent aux spectateurs un nouveau spectacle chaque semaine. Un format inédit au carrefour du cabaret, du théâtre et de la performance. Du deuil aux rites futuristes, un cocktail Molotov de scènes et numéros étranges, drôles, touchants. Un spectacle laboratoire festif, une expérience humaine, théâtrale, profonde et dingue.

DATES

Le lundi, du 6 mars au 22 mai, de 21 h 30 à 22 h 45

Le 27 mars 2017, les 3, 10, 17 et 24 avril 2017, les 1er, 15 et 22 mai 2017, à 21 h 30

Site web : http://www.requiemlespectacle.com/