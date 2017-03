Plus d'infos sur le spectacle Soyons nous-même! acte 2 à Paris

"Soyons Nous-Mêmes !" c'est un ensemble de situations et de personnages, au travers desquels Laurent décortique notre société actuelle.

Laurent l'a décidé : Il veut devenir lui-même. Mais la chose n'est pas aisée au 21 ème siècle : la confiance en soi a disparu, il y a trop de choix, trop d'interruptions.

Les gurus zen sont de partout, le système scolaire perd les pédales, le marketing dirige l'écologie, les managers sont devenus des divas d'opéra, la performance est de partout : aussi bien dans le fait d'être parent que lorsque l'on est en couple.

Seul moyen : regarder d'où l'on vient pour savoir qui l'on est.

Avec humour, énergie et émotion, Laurent nous raconte son parcours et ses rencontres pour dépeindre, parfois de manière directe et sans compromis, la vie des français au 21ème siècle. Un show dans lequel vous vous (re)trouverez nécessairement!

Le Saviez-vous?

Enfant des quartiers nords de Marseille, fan de super-héros mais pas de l'OM, ingénieur en informatique mais pas geek, fonctionnaire territorial puis coach professionnel, Laurent Boghossian a transformé son quotidien de coach en un spectacle d'humour complet.

DATES

Le vendredi, le 31 mars, de 20 h à 21 h

Le vendredi, le 7 avril, de 21 h 30 à 22 h 30

Le jeudi, le 13 avril, de 21 h 30 à 22 h 30

Le vendredi, le 28 avril, de 21 h 30 à 22 h 30

Site web : http://goo.gl/lo8IwW