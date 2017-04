Plus d'infos sur le spectacle Quand J'Etais Petit Je Voterai à Paris

Ce savoureux roman pour la jeunesse a été écrit à chaud suite au premier tour des élections présidentielles de 2002.

Aujourd'hui plus actuelle que jamais, la pièce raconte les pérégrinations d'un jeune collégien qui mène campagne pour devenir délégué de classe et qui s'éveille ainsi à la politique. Elle vous interroge par le biais de l'humour sur les notions fondamentales que sont la citoyenneté, la démocratie, la laïcité, la parité... Une très belle matière à jeu pour deux jeunes acteurs où s'enchaînent des situations tendres, rythmées et oniriques. Un spectacle destiné aux jeunes électeurs de demain, et à leurs parents !

Il va falloir élire un délégué, elle a dit la prof principale.

– Qui veut se présenter ?

Là, personne n'a levé le doigt.

– Qui sait ce que c'est un délégué ?

Là, personne n'a levé le doigt.

– Qui veut le pouvoir ?

Là, toute la classe a levé le doigt.