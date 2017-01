Plus d'infos sur le spectacle Premier Amour à Paris

Un homme tente de nous raconter avec une son premier amour. Une quête obstinée, vertigineuse, contre l'oubli ! « Elle avait une voix fausse mais agréable. Je sentais l'âme qui s'ennuie vite et n'achève jamais rien, qui est peut-être de toutes la moins emmerdante. Même le banc, elle en avait eu vite assez, et quant à moi, un coup d'oeil lui avait suffi. » Un homme tente de nous raconter avec une " précision toute irlandaise " son premier amour. De là, chacune des étapes de cette aventure amoureuse nous parvient dans une gaieté claire, propre à l'auteur, allant jusqu'à donner une figure spatiale aux plus humbles traces de l'insignifiance. Ainsi, cette quête obstinée contre l'oubli qui se déroule sous nos yeux devient vertigineuse et nous offre déjà ce qui portera toutes les variations des grandes pièces de Beckett : Le mal métaphysique, l'illusion de la liberté ou encore l'ordinaire possiblement imaginaire sont bien là, dans l'une de ses toutes premières oeuvres . « Elle enleva tout, avec une lenteur à agacer un éléphant, sauf les bas, destinés sans doute à porter au comble mon excitation ... Ce n'était heureusement pas la première fois que je voyais une femme nue, je pus donc rester, je savais qu'elle n'exploserait pas. » Cette pièce est nominée dans la catégorie du meilleur seul en scène aux P'tits Molières 2016. Auteur : Samuel Beckett Mise en espace : Vincent Auvet Interprète : Jean Lespert Tout public (à partir de 16 ans) Durée : 1h30