Plus d'infos sur le spectacle One Man Costaud à Paris

Attention, Humour Musclé ! One Man Costaud, un cocktail sur-vitaminé pour une heure de fou rire intensif.

Jean-Claude Muaka cherche à faire rire son public ... Lui donner du plaisir, lui permettre d'oublier ses problèmes le temps d'un instant. Il reste persuadé que le rire est la meilleure thérapie. L'artiste mêle dans son spectacle ses récits d'expériences de vie (éducation, scolarité, salle de sport ...), sa vision loufoque de notre société et son imagination débordante gonflée à la fonte.

Avec son One man Costaud , Jean-Claude Muaka, l'humoriste probablement le plus sculpté de sa génération, vous offre un cocktail-maison énergétique et sur-vitaminé pour une heure de joie de vivre et de fou rire salutaire.

Humour musclé ! Spectacle 100% Bio !

Le Saviez-vous?

Rôle-titre d'Othello de Shakespeare présenté au Festival OFF d'Avignon en 2008

Vainqueur de l'émission Ecoute

Première partie de Patson

Après avoir participé à l'émission On ne demande qu'à en rire, il lance en 2015 son premier spectacle solo et une websérie sur le coaching sportif.

Durée : 1h10

Auteur, mise en scène et interprète: Jean-Claude Muaka

Collaboration artistique : Prince Calixte

Genre : One man Show

Tout public (dès 15 ans)

Le prix des places est compris entre : 12.00 et 20.00 ?

Date : vendredi 16 septembre 2016 au samedi 29 avril 2017

