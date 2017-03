Plus d'infos sur le spectacle Marzouk à Paris

Sur scène, un humour caustique et des personnages hauts en couleurs.

Marzouk c'est un talent de métamorphose hors pair aussi bien facial, gestuel que vocal.

Servi par des textes incisifs, Marzouk réussit à nous faire rire avec élégance en décryptant ce monde qui ne l'est plus vraiment : l'Education Nationale, la parentalité, l'écologie, la crise, la liberté d'expression...

Marzouk use de l'autodérision pour nous faire rire comme dans son sketch " Le Job Dating " où il enchaîne les personnages à un rythme bluffant, condensé de stand-up et de performance d'artiste.

De la France à la Roumanie, de l'Afrique et la Grèce, Marzouk égratigne nos à priori et nous invite à vivre une nouvelle expérience, celle du rire salvateur et dissident.

Auteur : Marzouk

Artiste : Marzouk

Metteur en scène : Marzouk

DATES

Le vendredi, du 3 au 17 mars, de 20 h à 21 h

Le samedi, du 11 au 25 mars, de 20 h à 21 h

Site web : http://goo.gl/u5Srzr