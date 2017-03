Plus d'infos sur le spectacle Les Elles Du Désir à Paris

Entre humour et cruauté, trois amies de longues dates se confrontent aux effets pervers de leurs désirs mal assumés...

Léa, trente cinq ans, traine dans son salon sa fatigue et son baby blues.

Son bébé âgé de trois mois l'empêche de dormir et de rassembler ses idées, elle d'habitude si ouverte et encline à écouter les autres. Ce n'est pas de chance pour ses deux meilleures amies, Marie et Coralie qui vont, tour à tour, faire irruption dans son salon et déballer leurs problèmes de coeur.

Les tensions qui résonnaient depuis trop longtemps dans les esprits de ces deux dernières vont grandir à mesure que la journée passe et les conflits d'autrefois vont refaire surface, tournant au règlement de comptes et rendant l'atmosphère irrespirable. De vérités assénées en confidences mal assumées, les trois amies mettront en péril leur lien affectif pourtant si précieux et qu'elles croyaient indéfectible...

Tour à tour, drôles dans leur détresse, émouvantes dans leur fragilité, déroutante parfois par la violence de leurs réactions, ces trois jeunes femmes, bien ancrées dans leur époque, nous livrent sans filtre leur désir d'exister et leurs cruciaux choix de vie.

Durée : 1h20

Auteur : Séverine Hinschberger

Artistes : Amandine Rousseau, Leïlou Bellisa, Séverine Hinschberger

Metteur en scène : Leïlou Bellisa

Le prix des places est compris entre : 12.00 et 20.00 ?

Date : lundi 6 février 2017 au lundi 24 avril 2017

