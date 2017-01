Plus d'infos sur le spectacle Le Duelliste à Paris

Une des plus belles nouvelles de Tourgueniev, adaptée et interprétée par Nathalie Arnoux. En 1829 dans le petit village de Kirilov, en Russie méridionale, tout le monde évite le capitaine Loutchkov, redouté pour ses duels. Seuls Maria Perekatova et Théodore Kister vont s'intéresser à son sort et essayer de le sauver de lui-même...Derrière le « drame bourgeois » on retrouve dans cette admirable nouvelle de Tourgueniev le souffle tragique de la grande littérature russe du XIXème siècle : Une force mystérieuse entraîne les êtres vers une destinée qui semble déjà écrite, les péripéties amoureuses et mondaines ne sont qu'une parenthèse qui ne fait que repousser l'inéluctable. Cette nouvelle adaptation transpose le personnage de Maria, une trentaine d'années plus tard. Elle revient sur les semaines enfiévrées et tragiques qui ont ébranlées sa jeunesse : les circonstances de ce double duel entre ces deux officiers de l'armée russe, tour à tour ennemis puis amis et finalement rivaux pour les beaux yeux de la belle Maria... mais elle évoque aussi les évènements historiques de ce début de XIXème siècle marqué par l'épopée napoléonienne en Europe, les tensions idéologiques autour de l'abolition du servage et la propagation des idées révolutionnaires venues de France qui allaient embraser la vieille Russie impérialiste et féodale. Auteur : Ivan Tourgueniev - adaptation de Nathalie Arnoux Mise en scène : Michel Miramont Distribution : Nathalie Arnoux Comédie dramatique Tout public (dès 12 ans) Durée : 1h00